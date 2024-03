– Stakkars lille venn, utbrøt eier Andrea Rubio etter å ha blitt gjenforent med katten sin åtte dager etter brannen, som krevde ti menneskeliv og et titalls kjæledyrs liv.

Rubios partner, Javier Fernandez, sier til nyhetsbyrået Reuters at redningsmannskaper tilfeldigvis møtte på Coco i 13. etasje, to etasjer over leiligheten deres.

Paret tok med katten til en sjekk hos veterinæren, som konkluderte med at den så ut til å være ved god helse.

Den dødelige brannen brøt ut 22. februar i den velstående bydelen El Campanar. Over 150 overlevende, deriblant Rubio, Fernandez og Coco, bor midlertidig i tomme sosialboliger i påvente av en mer permanent løsning.