Avtalen ble undertegnet i byen Kharkiv, ikke langt fra fronten i det nordøstlige Ukraina.

På X/Twitter opplyser Zelenskyj at sikkerhetsavtalen omfatter militær bistand for to milliarder euro i 2024 og ytterligere forsvarsassistanse i ti år framover.

– Jeg er takknemlig overfor statsminister Rutte for denne avtalen som vil styrke forsvaret av Ukraina, inkludert byen Kharkiv, der vi møttes i dag, skriver den ukrainske presidenten.

Den danske statsministeren Mette Frederiksen og president Zelenskyj undertegnet en lignende avtale for en uke siden.

De to møttes i den vestukrainske byen Liviv 23. februar. Der hyllet de soldatene som har mistet livet i krigen med Russland.

16. februar bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor NTB at Norge og Ukraina vil underskrive en sikkerhetsavtale. Han opplyste da det trengtes noen uker til før undertegning.

Torsdag i forrige uke opplyste Utenriksdepartementet at Norge er i dialog med ukrainske myndigheter om en avtale.

– Konkrete forhandlinger vil finne sted i ukene som kommer. Vi ser fram til en slik avtale er på plass, sa statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i UD.