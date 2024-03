Det opplyser Det hvite hus fredag, som var fristen for å få gjennom saken.

Dagen før vedtok først Representantenes hus og senere Senatet forslaget til midlertidig budsjettavtale. Mens Republikanerne har flertall i Huset, er det demokratisk flertall i Senatet. Der krevdes det 60 stemmer for å vedta avtalen, noe som ble oppnådd allerede før avstemningen var ferdig.

Den nye avtalen er bare en midlertidig kriseløsning, men politikerne har skaffet seg et pusterom og noen flere uker til å forhandle om et endelig statsbudsjett for inneværende år.