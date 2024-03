Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at CO2-lagre på norsk sokkel kan benyttes av EU-land, spør Astrup i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

Loven om nullutslippsindustri (Net Zero Industry Act – NZIA) ble nylig endelig vedtatt i EU. Et viktig element i loven er å sikre fangst og lagring av CO2.

Målet er at 50 millioner tonn CO2 skal lagres innen 2030.

På norsk sokkel finnes det flust av lagringskapasitet, men så lenge Norge ikke har innført NZIA, blir norske selskaper holdt utenfor.

– Norsk offshore-bransje frykter konkurransevridning for en fremtidsnæring for Norge dersom ikke nye regler raskt innlemmes i EØS-avtalen, påpeker Astrup.

Så lenge loven ikke er innlemmet, får ikke EU-land godskrevet CO2-lagring i Norge. Dermed kan de i stedet velge land som Nederland og Danmark som lagringsplass, advarer han.

– Norge må derfor enten innlemme NZIA raskt i EØS-avtalen, eller jobbe for alternative måter å sikre at norske CO2-lagre kan benyttes for å oppnå EUs lagermål, skriver Astrup.