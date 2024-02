På en pressekonferanse i Helsingfors mandag sa Stubb at Finland må beholde roen og fokusere på sitt eget Nato-medlemskap uavhengig av hva USAs tidligere president Donald Trump har sagt om alliansen.

Stubb vant det finske presidentvalget søndag og tiltrer 1. mars. Finland er Natos nyeste medlemsland.

På et valgmøte i South Carolina nylig hevdet Trump at han ble spurt av en ikke-navngitt president fra et Nato-land om USA ville forsvart det dersom Russland angrep det.

– Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot, ville jeg heller oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Dere er nødt til å betale, hevder Trump at han svarte.