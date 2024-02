Avgjørelsen blir sett på som avgjørende og kan påvirke lignende sharialover i andre deler av landet med muslimsk majoritet.

Malaysia har et dobbelt juridisk system med islamske straffe- og familielover som gjelder for muslimer som følger sekulære lover. Islamske lover vedtas av statlige lovgivere, mens sekulære lover vedtas av Malaysias parlament.

En føderal domstol erklærte i en 8 til 1-avgjørelse 16 lover i Kelantans sharia-kriminallovgivning for ugyldige. Lovene inkludert bestemmelser som kriminaliserer sodomi, incest, gambling, seksuell trakassering og skjending av steder for tilbedelse.

Har ikke myndighet

Høyesterettens øverste leder Tengku Maimun Tuan Mat, som avsa flertallsdommen, sa at den nordøstlige staten ikke hadde noen myndighet til å vedta lovene, ettersom temaet var dekket under parlamentets lovgivende myndighet.

– Kjernen i disse bestemmelsene er saker under den føderale myndigheten, som bare parlamentet kan avgjøre, sa hun.

Kelantan, som ligger like sør for Thailand nord i Malaysia, styres av Parti Islam Se-Malaysia (PAS) som har tatt til orde for en strengere tolkning av islamsk lov.

PAS har sett økt popularitet de siste årene midt i økende islamsk konservatisme blant Malaysias majoritetsetniske muslimer. Partiet blir sett på som en utfordring for statsminister Anwar Ibrahims multietniske regjerende koalisjon. PAS har flere seter i parlamentet enn noe annet parti.

Den konstitusjonelle endringen ble innlevert av en kelantanesisk advokat og hennes datter mot lover som dekker sharia-lovbrudd som ble vedtatt av staten og trådte i kraft i 2021.

Skaper opprør

Saken har skapt opprør blant noen konservative muslimske grupper, som frykter at dette kan undergrave islam eller sharia-domstolene i Malaysia.

Sikkerheten var styrket rundt rettsbygningen i Malaysias administrative hovedstad Putrajaya da rundt 1000 demonstranter samlet seg utenfor for å protestere mot saken. De ba og sang «Gud er stor» da dommen ble avsagt.

Dommeren Tengku Maimun sa at saken ikke hadde noe å gjøre med islams stilling i landet, bare om Kelantan-lovgiveren hadde handlet utenfor sine fullmakter.

– Sett fra dette ståstedet, oppstår ikke spørsmålet om den sivile domstolen som ikke opprettholder islam eller sharia-domstolene, sa hun.