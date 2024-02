Ved slutten av fjoråret hadde svenskene en arbeidsledighet på 8 prosent, mot 3,7 prosent i Norge. Den ventes å stige til 8,5 prosent i begynnelsen av 2025, ifølge statistikkbyrået SCB.

– Dette er nivåer man ellers bare ser under finanskrisen, sier Pehrson.

Akkurat som i Norge er det særlig i byggebransjen mange går uten jobb for tiden. Derfor gikk fagforeningene i bransjen tirsdag ut i gatene for å kreve mer satsing på boligbygging for å hjelpe næringen.

Det er imidlertid uaktuelt, sier Pehrson. Han og regjeringen mener dette kan skade økonomien ved å drive opp prisstigningen, og jobber istedenfor for en stram finanspolitikk.

Istedenfor peker arbeidsministeren på en helt annen forklaring på arbeidsledigheten: Den mislykkede integreringspolitikken. Regjeringen og han skal stramme inn kravene for de arbeidsledige, særlig de som har vært uten jobb lenge og ikke er født i Sverige.

– Man må lære seg svensk, det er slik man får jobb i Sverige, sier Pehrson.