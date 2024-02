Sinnet mot Ungarns første kvinnelige president har vokst siden saken ble avslørt i forrige uke. Fredag demonstrerte tusenvis av mennesker utenfor Sandor-palasset i Budapest med krav om at Novak går av.

Novak benådet i april 2023 en mann som var dømt for å legge lokk på en rekke overgrep mot barn i et statlig drevet barnehjem. Mannen ble dømt for medvirkning i overgrepssaken.

Novak er en nær alliert av statsminister Viktor Orban og har vært visepresident i regjeringspartiet Fidesz. Den politiske skandalen beskrives som enestående for Orbans nasjonalistiske regjering.

– Jeg gjorde en feil

Presidenten kunngjorde sin avgang i en TV-sendt tale lørdag.

– Jeg utstedte en benådning som forårsaket forbløffelse og uro for mange mennesker. Jeg gjorde en feil, sa 46-åringen.

Novak var familieminister i Orbans regjering fram til hun ble utnevnt til president i 2022. Hun har frontet tradisjonelle familieverdier og beskyttelse av barn.

Overgrep mot minst ti barn

Opposisjonen har krevd at Novak går av som følge av avsløringen og startet en gransking av henne i nasjonalforsamlingen. Torsdag grep Orban, som har hatt makten siden 2010, selv inn. Det gjorde han ved å fremme et forslag om en grunnlovsendring som vil forby benådninger av dem som er dømt for forbrytelser mot barn.

Mannen Novak benådet, ble i 2018 dømt til flere år i fengsel for å ha presset ofre til å trekke tilbake sine påstander om seksuelle overgrep fra barnevernsinstitusjonens direktør. Direktøren ble selv dømt til åtte års fengsel for misbruk av minst ti barn mellom 2004 og 2016.

Presidentembetet i Ungarn er i stor grad seremonielt, men presidenten kan blant annet legge ned veto mot lovforslag eller sende lovforslag til vurdering hos forfatningsdomstolen.