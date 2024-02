Tidligere tirsdag var han i Qatar da Hamas kom med sin respons på et utkast til våpenhvile som Qatar, Egypt, USA og Israel har forhandlet fram.

Blinken sa at utkastet er videresendt til Israel, og at han skal drøfte det med Israels ledere.

Blinken innledet rundreisen mandag i Saudi-Arabia, der han møtte landets mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Deretter reiste han til Egypt, og fra Kairo dro han videre til Qatar før han tirsdag kveld kom til Israel.

USA har i flere måneder forgjeves forsøkt å få i stand en våpenhvile i Gaza i bytte mot løslatelse av israelske gisler, og en opptrapping av humanitær støtte til befolkningen i Gaza.

Blinken er for tiden også dypt bekymret for Israels varslede militæroffensiv mot Rafah på grensa til Egypt, der over 1 million internt fordrevne har søkt tilflukt fra de israelske angrepene.