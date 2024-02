– La oss være alvorlige. Nato kan ikke være en à la carte-militærallianse som er avhengig av humøret til USAs president fra dag til dag, sa Borrell mandag.

– Den eksisterer eller så eksisterer den ikke, sa han videre og la til at han ikke ville fortsette å kommentere «noen dumme ideer» fra den amerikanske presidentvalgkampen.

Trump: Ville ikke beskyttet dere

Borrells uttalelser kommer etter at den tidligere amerikanske presidenten nylig antydet på et valgmøte at om han skulle bli president, så ville han ikke nødvendigvis ha beskyttet Nato-medlemsland dersom de skulle bli angrepet.

– Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot, ville jeg heller oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Dere er nødt til å betale, hevder Trump at han fortalte en ikke-navngitt president i et større Nato-land.

77-åringen mener blant annet at flere av Nato-landene ikke bruker nok penger på å forsvare sitt eget land.

Biden: Rystende og farlige

Trumps utsagn har vekket stor oppsikt i både USA og Europa over helgen. Nåværende president Joe Biden kaller uttalelsene «rystende og farlige», mens Nato-sjef Jens Stoltenberg søndag sa at utspillet «undergraver vår alles sikkerhet».

– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver vår alles sikkerhet, inkludert USAs, sa Stoltenberg og la til at slike utspill setter både amerikanske og europeiske liv i fare.

Også EU-president Charles Michel og Polens forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz har reagert på utspillet.

– Skjødesløse utspill om Natos sikkerhet og artikkel 5 tjener kun Putins interesser, sa førstnevnte søndag.

Truet med amerikansk utmelding

Under Trumps presidentperiode truet han ved flere anledninger om å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Han var også da misfornøyd med at flere av landene ikke brukte nok penger på eget forsvar.

ifølge en oversikt fra ifo-instituttet, er det bare ti av 30 Nato-land som oppfyller Natos mål om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Norge er ikke en av dem.

Den samme oversikten påpeker at USA står for rundt 70 prosent av Natos forsvarsutgifter.