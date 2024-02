DUP-leder Jeffrey Donaldson sier han har informert forsamlingens leder om at partiet er klar til å avslutte sin nesten to år lange boikott.

– Jeg venter at forsamlingen vil møtes lørdag, etter at lederen har fullført det nødvendige forarbeidet, sier Donaldson.

Partiet trakk seg fra maktdelingen og lokalstyret i protest mot at handelsavtalen etter brexit skapte et skille mellom Nord-Irland og Storbritannia. DUPs retur til lokalstyret kommer etter at partiet inngikk en avtale med den britiske regjeringen for å løse den fastlåste situasjonen. Torsdag støttet et enstemmig Parlament i London opp om avtalen.

Med DUP tilbake på plass ligger det til rette for at Nord-Irland kan få sin første pro-irske førsteminister, Sinn Feins Michelle O'Neill. Det vil i så fall være en historisk milepæl nesten 26 år etter fredsavtalen som ble inngått på langfredag i 1998.

Som nest største parti får DUP viseførsteministeren, som sammen med O'Neill skal lede den nordirske regjeringen.