Samtidig tar regjeringen nye grep for å forsvare vedtaket. Nå har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) selv gått ut på banen.

I et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, skriver Støre at «det er viktig å informere deg om bakgrunnen for og innholdet i Norges tilnærming til havbunnsmineraler for å unngå misforståelser».

– Deler verdier og bekymringer

I brevet, der Støre har tilføyd «kjære venn» for hånd, understreker han at Norge og EU deler de samme verdiene og bekymringene når det gjelder både europeisk sikkerhet og konkurransekraft, samt klima, natur og biodiversitet. Men samtidig er tilgang til mineraler viktig, påpeker han.

– Den norske regjeringen mener at havbunnsmineraler fra den norske kontinentalsokkelen kan ha potensial til å bli en bærekraftig og pålitelig kilde til kritiske råvarer i Europa, skriver Støre.

Men først skal Norge undersøke om og i tilfelle hvordan mulig gruvedrift på havbunnen kan skje, understreker han.

– Men dersom vi skal skaffe oss denne kunnskapen, må vi også engasjere private selskaper, argumenterer han.

– En styrket kunnskapsbase vil senere danne grunnlaget for om konkrete utvinningsprosjekter skal tillates, skriver Støre.

«Bekymring» fra EU-parlamentet

Regjeringen har den siste tiden drevet heftig lobbyvirksomhet for å snu motstanden i Brussel mot havbunnsmineraler.

Men i hvilken grad de har nådd fram, er uklart.

Etter det NTB har grunn til å tro, vil EU-parlamentet uttrykke «bekymring» for det norske vedtaket i resolusjonen som skal opp til avstemning i plenum neste uke.

For to uker siden rettet EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski sterk kritikk mot Norges planer i en tale til EU-parlamentet.

– Vi er dypt bekymret over Norges vedtak. Dette kan skade både økosystemet i havet og fiskeressursene i området, sa Wojciechowski.