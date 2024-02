På en digital pressekonferanse tirsdag sa Smith at hun forventer at avgjørelsen er tatt «innen første kvartal» i år.

– Vi er ivrige etter å komme i mål, sier ambassadøren – som ikke vil si hvem hun tror det kommer til å bli.

Men på direkte spørsmål om Nederlands Mark Rutte sier hun at han er en god kandidat.

– Vi har snakket med ham, og han har uttrykt interesse for jobben, sier Smith.

Jens Stoltenberg går av til høsten etter ti år som Natos øverste leder.

På spørsmål om Ukraina kan vente å få invitasjon til å bli Nato-medlem på alliansens toppmøte i Washington i juli, sier Smith at det forventer hun ikke.

Men hun sier at det vil bli rullet ut konkrete steg som Ukraina må ta før landet kan bli tatt opp som medlem.

– Vi har jobbet veldig hardt siden fjorårets toppmøte i Vilnius for å klargjøre en rekke skritt for å hjelpe våre venner i Ukraina med nødvendige reformer slik at de kan komme nærmere en euroatlantisk integrasjon, sier Smith.