– Det er for mange ofre som ikke har noe som helst med Hamas å gjøre, sier Italias utenriksminister Antonio Tajani.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu må gjøre mer for å beskytte sivilbefolkningen i Gaza, sier Tajani, som leder Forza Italia, det konservative partiet som ble grunnlagt av Silvio Berlusconi.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock advarer Israel mot å sende bakkestyrker inn i Rafah på grensa til Egypt, der over 1,1 million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt.

– Jeg er særlig bekymret over at den israelske regjeringen har varslet en stor bakkeoperasjon i Rafah, sa hun da hun tirsdag fikk besøk av Palestinas utenriksminister Riad al-Malki i Berlin.

– Dersom den israelske hæren nå slår til mot terroristorganisasjonen i Rafah så har de også et ansvar for å opprette trygge korridorer for menneskene som har søkt tilflukt der, sa hun.

– Disse foreldrene, disse barna, disse familiene kan ikke bare forsvinne i løse lufta. De har ikke noe sted å dra, de kan i alle fall ikke reise lenger sørover, sa hun.