– Rundt 200 terrorister er eliminert i sykehusområdet siden aktiviteten startet, melder Israels militære IDF på sin Telegram-kanal.

IDF sier at «terrorister skjøt mot dem fra innenfor og utenfor akuttmottaket ved Shifa-sykehuset og sier at de gjør det de kan for å unngå skade på sivile, pasienter, medisinsk personell og utstyr.

Euro-Med Human Rights Monitor anklager på sin side de israelske militære for å drepe sivile med overlegg, inkludert barn, under offensiven mot Shifa.

Palestinske medier melder torsdag at en journalist fra radiokanalen Saut Al-Quds ble skutt og drept inne på sykehuset.