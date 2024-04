Russiske luftforsvarssystemer skjøt ned to droner over det russiske fylket Belgorod og to andre over Voronezj, hevder forsvarsdepartementet tirsdag morgen. En ukrainsk Neptun-rakett ble ifølge departementet ødelagt i Svartehavet utenfor kysten av den okkuperte Krim-halvøya.

Kort tid tidligere hevdet det ukrainske luftvåpenets leder Mykola Olesjtsjuk at landets luftforsvarssystemer ødela alle de 20 dronene som Russland sendte mot Ukraina i denne omgang. Dronene ble ødelagt over fylkene Mykolajiv, Odesa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava Vinnytsia og Lviv.

Russland sendte også fire bakke-til-luft-raketter med S-300-systemet, ifølge Olesjtsjuk, som ikke sier noe om hva som skjedde med rakettene.

Ingen av meldingene er bekreftet fra uavhengig hold.