I kjennelsen onsdag skriver domstolen at det er mulig at de to har tette bånd til president Vladimir Putin. Men Det europeiske råd har angivelig ikke bevist at Fridman og Aven har støttet Putins handlinger mot Ukraina eller støttet russiske beslutningstakere økonomisk.

Derfor skulle ikke de to vært ført opp på EUs sanksjonsliste i februar 2022, ifølge domstolen.

Både Fridman og Aven omtales ofte som oligarker, og begge har store mengder aksjer i konsernet Alfa Group, som omfatter Russlands største private bank. Begge fikk økonomiske midler frosset da EU innførte sanksjoner mot dem.