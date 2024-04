Trump har sagt privat at han kan få slutt på Russlands krig i Ukraina ved å presse Ukraina til å gi fra seg deler av sitt territorium, sier kilder med kjennskap til planen til avisen. Kildene ønsker å være anonyme.

Ifølge en av kildene har Trump sagt at han tror både Ukraina og Russland «vil ha en vei ut» for å få slutt på krigen og at innbyggerne i deler av Ukraina ikke har noe imot å tilhøre Russland.

Russland har annektert den ukrainske Krim-halvøya og okkupert de ukrainske regionene Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk. De to siste utgjøre området Donbas.

Trump har tidligere sagt at han «kan få slutt på krigen i løpet av 24 timer». Men eksperter på utenrikspolitikk har sagt at Trumps plan vil være en belønning til president Vladimir Putin.

Dersom avisens opplysninger stemmer, vil det i så fall være en helomvending fra Biden-administrasjonens Ukraina-politikk.