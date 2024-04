Den paramilitær gruppen Rapid Support Forces (RSF) sto bak angrepet mot landsbyen Um Adam, ifølge nødhjelpsgruppen. En sykehusansatt i Manaqil, 80 kilometer unna, bekrefter tragedien.

– Vi har fått inn 200 sårede. Noen av dem kom inn for sent, sier vedkommende.

Krigen, som har vart i ett år, har vært katastrofal for sivilbefolkningen. Over 9 millioner mennesker er internt fordrevet, og over 1,7 millioner har flyktet til naboland som Tsjad og Sør-Sudan, ifølge FN. Mange tusen mennesker er drept.

Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, som kjemper om makten i landet.