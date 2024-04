Donald Trump er den første ekspresident eller amerikansk president som møter i retten med en kriminaltiltale mot seg.

Tidligere president Donald Trump står overfor fire mulige kriminalsaker.

Den såkalte hysjpengesaken er imidlertid den eneste som kommer for retten før valget i november, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Etter at flere forsøk på å få den utsatt i siste liten ikke har ført fram, ser det ut til at rettssaken starter på Manhattan 15. april.

Lyktes i å få utsettelse

I de tre andre sakene har Trump lyktes med sin vante strategi, og har fått halt dem ut i tid til etter valget.

Dersom Trump vinner valget kan han forsøke å både benåde seg selv og hevde at han har en uinnskrenket rett til immunitet for alt han gjør.

I saken som kommer opp i april, har 77-åringen sagt seg ikke skyldig i 34 tiltalepunkter om forfalskninger av forretningsdokumenter.

Trump er tiltalt for å ha satt sin daværende advokat og fikser til å betale 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels. Utbetalingen skjedde i de avgjørende dagene av valgkampen i 2016 der en skandale med henne kunne gjort skade på oppslutningen om Trump.

– Skulle tie om sex

Ifølge tiltalen skulle pengene være betaling for aldri å si noe om et seksuelt møte på et hotellrom i Lake Tahoe. Pengene skulle også dekke at hun forfalsket kvitteringer for å dekke over at Donald Trump var utro.

Trump sier det ikke var noe slikt møte, og har tidligere forklart at pengene skulle stanse de «falske anklagene» hun kom med mot Trump. Han har karakterisert det hele som et utpressingsforsøk.

Trump er også tiltalt i en føderal domstol i Washington og i en statlig domstol i Georgia. I Florida står han overfor føderale anklager for ulovlig å ha oppbevart topphemmelige dokumenter i baderom og kjellere på eiendommen Mar-a-Lago.

Betalte også playboymodell

Anklagene i hysjpengesaken er ikke nye. Betalingen ble avslørt i 2018. Da tilsto Trumps advokat at han hadde begått lovbrudd, men sa også at Trump bestilte og orkestrerte betalingene til Stormy Daniels. En føderal etterforskning fra 2019 endte ikke med tiltale mot Trump.

Ifølge de to aktorene sørget Cohen også for en betaling til Playboy-modellen Karen McDougal som hevder hun har hatt et seksuelt forhold til Donald Trump. Donald Trump benekter igjen at det noen gang har vært et forhold.

Å forfalske regnskap for å begå eller skjule kriminalitet straffes hardt. I New York er det en straffbar handling der du risikerer fire år i fengsel.

Dømt Trump får det tøft

Noen politiske strateger mener at en domfellelse av Donald Trump vil ramme ham hardt i presidentkampanjen. De tror velgerne vil få det vanskelig med å overse at kandidaten er domfelt.

En meningsmåling fra Reuters/Ipsos viser at en firedel av velgerne som ser på seg selv som republikanere, ikke vil stemme på en domfelt Donald Trump. Det samme gjelder halvparten av dem som har registrert seg som uavhengige velgere.

Munnkurv

Dommeren som har oppsyn med saken, Juan Merchan, har utstedt en ordre der Trump nektes å snakke offentlig om mulige vitner, rettsansatte, medlemmer av aktoratet og familien til dommeren og statsadvokat Alvin Bragg på Manhattan.

Merchans ordre kom etter at han avgjorde at enkelte av Trumps uttalelser var truende. Den ble utvidet etter at den tidligere presidenten postet kommentarer om dommerens datter i sosiale medier.

Trumps advokater hevder ordren krenker ytringsfriheten, og har forsøkt å få den omgjort. Så langt har det ikke ført fram. Dommeren har også avvist alle Trumps forsøk på å utsette saken.

Det omfatter blant annet en begjæring om utsettelse til etter at Høyesterett har behandlet spørsmålet om Trumps immunitet.

Vektlegger viktigheten for valget

Tidligere statsadvokat og nå jussprofessor Rebecca Roiphe understreker tror båndene til 2016-valget blir viktig for aktoratet. Dette for å understreke overfor jurymedlemmene at denne saken er like viktig som de andre.

– Jeg tror ikke noe i denne saken framstår som smått. Som ingen ville brydd seg med hvis den handlet om noen andre enn Donald Trump, sier Roiphe til Reuters.