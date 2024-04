Tusk reagerer på Israels statsminister Benjamin Netanyahus uttalelser etter at sju hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen ble drept i et israelsk angrep midt på Gazastripen mandag.

Netanyahu kalte angrepet tragisk og utilsiktet, men sa også at «slikt skjer i krig».

Tusk sier uttalelsene setter forholdet mellom de to landene på prøve.

– Statsminister Netanyahu, det store flertallet av polakker viste full solidaritet med Israel etter Hamas-angrepet 7. oktober. I dag setter du denne solidariteten på prøve. Det tragiske angrepet på frivillige og din reaksjon vekker forståelig sinne, skriver han på X/Twitter.

Flere land har tatt til orde for en uavhengig granskning av hendelsen. Netanyahu har lovet en grundig etterforskning for å unngå at hendelsen gjentar seg.