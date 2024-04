– I dag gjorde jeg det klart overfor utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian at Iran ikke må dra Midtøsten inn i en større konflikt, uttalte Storbritannias utenriksminister David Cameron torsdag.

– Jeg er svært bekymret over faren for at feilberegninger kan føre til ytterligere vold. Iran bør i stedet jobbe for å deeskalere og hindre ytterligere angrep, sa Cameron.