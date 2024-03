To ble drept og fem såret da russiske styrker slapp en bombe på byen Myrnohrad i Donetsk, skriver regionens guvernør Vadym Filasjkin på Telegram.

Militæradministrasjonen i Sumy melder om et russisk droneangrep mot en boligblokk natt til onsdag. Der ble to døde hentet ut av ruinene, mens åtte andre er meldt såret, skriver nødetatene på Telegram. Redningsmannskaper lette gjennom ruinene onsdag.

Ifølge militæradministrasjonen ble 30 av boligblokkas leiligheter skadd, halvparten av dem nesten helt ødelagt.

Sent tirsdag oppsto det også brann i to boligblokker som ble angrepet i byen Kryvyj Rih i Dnipropetrovsk-regionen. Der har antallet døde steget til fem, ifølge lokale myndigheter, som videre opplyser at minst 50 andre er såret.

Russiske tjenestepersoner meldte onsdag om et omfattende ukrainske droneangrep mot grenseregionene. Det var den andre natt på rad med slike angrep, og nok en gang var de rettet mot energiinfrastruktur.