Minst 137 mennesker ble drept da væpnede menn skjøt ned publikummere og startet en brann i et konsertlokale fredag. Mange andre ble såret.

Gjerningsmennene ble kort tid senere pågrepet, ifølge russiske myndigheter. Den afghanske grenen av den ytterliggående islamistgruppa IS sier de sto bak angrepet på konsertlokalet.

Familie og venner til dem som fortsatt er savnet, venter på nytt. Nødetatene fortsetter å lete i ruinene av konserthallen. Men bare rundt 50 av de døde er hittil identifisert.

Desperat leting etter kona

Igor Pogadajev leter desperat etter nytt om sin kone Jana etter at hun dro til konserten og sluttet å svare på hans meldinger. Han har ikke sett noe fra henne siden hun sendte to bilder fra konserthallen Crocus City Hall.

Med en gang han hørte at væpnede menn hadde åpnet ild mot publikum i konserthallen, dro han av gårde for å lete etter Jana. Men han fant henne verken i ambulansene eller blant de hundrevis av mennesker som hadde kommet seg ut.

– Jeg gikk rundt, jeg lette, jeg spurte alle, jeg viste fram bilder. Ingen hadde sett noe, ingen kunne fortelle meg noe, sier Pogadajev til AP.

Oppsøkte alle sykehus

Han så at brannen i lokalet grep om seg og ringte desperat til en telefonlinje som var opprettet, men fikk ingen opplysninger. Senere har han oppsøkt alle sykehus i byen og byens omegn for å høre om nylig innlagte pasienter.

Men Jana var ikke blant de 154 som er meldt skadd, og heller ikke blant de 50 døde som er identifisert. Han nekter fortsatt å akseptere at hun kan være blant de døde og orker ikke gå hjem alene.

– Jeg klarte ikke å være alene, det er veldig vanskelig, så jeg dro til en venn. Nå er jeg i det minste sammen med noen, sa han.

Landesorg

Søndag var det landesorg i Russland. Det ble flagget på halv stang, kulturarrangementer ble avlyst, og underholdningsprogrammer på TV er kansellert, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

En strøm av mennesker hadde med seg blomster til et improvisert minnested i nærheten av åstedet for angrepet i en forstad til Moskva.

Imens forsøker president Vladimir Putin å knytte angrepet til Ukraina, noe Ukraina avviser tvert.

Fire menn som mistenkes for å ha utført angrepet, ble pågrepet lørdag i Brjansk-området, og Putin poengterte i en tale lørdag at de ble tatt mens de var på vei til Ukraina, og at det var åpnet et «vindu» på ukrainsk side av grensa for dem.

Nevnte ikke IS

Putin har ennå ikke nevnt IS som mistenkt, trass i at IS allerede fredag kveld sa de sto bak, og har lagt ut flere videoer de har laget fra angrepet. USA advarte for tre uker siden mot et angrep i Moskva og delte etterretningsinformasjon med Russland, og lørdag bekreftet USA at de har informasjon som viser at IS sto bak.

Video fra den russiske etterforskningskommisjonen viser de fire da de ble halt inn i hovedkvarteret deres i Moskva med bind for øynene.

Mennene ble pågrepet lørdag i landsbyen Khatsun i Brjansk-regionen mot grensa til Ukraina og Belarus. Russiske myndigheter sier alle fire er utlendinger, og ifølge et medlem av nasjonalforsamlingen er iallfall noen av dem fra Tadsjikistan.

Grotesk video

Russisk TV har vist et opptak av de fire ved siden av en skadd hvit Renault. En av dem blir spurt hva han gjorde i konserthallen, og han svarer at han fikk en halv million rubler for å skyte folk.

Innslaget viste også flere av de pågrepne med kutt i ansiktet og en mørkhåret mann med blod rennende ned kinnet fra øret.

Tidligere ble en grotesk video lagt ut i sosiale medier, der en mann i uniform tilsynelatende kuttet av deler av øret til det som skal være den samme mørkhårede mannen. Den skadde mannen ble også slått i ansiktet.

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov sier at tsjetsjenske soldater hjalp den russiske etterretningstjenesten FSB med å pågripe de mistenkte.

Pinlig for Putin

Angrepet omtales som pinlig for Putin, bare dager etter at han festet grepet om makten med angivelig over 87 prosent av stemmene ved valget.

Noen kommentatorer i sosiale medier spør hvorfor myndighetene, som har slått ned på all opposisjon og stanset uavhengige medier, ikke klarte å avverge angrepet, til tross for at de hadde fått advarsler fra USA.

Talskvinne i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, sa lørdag at USA fordømmer angrepet, og at IS er «felles terroristfiende som må slås ned overalt».

IS, som kjempet mot Russland under krigen i Syria, har lenge vært opptatt av Russland. De har tidligere angrepet den russiske ambassaden i Kabul, tatt ansvar for flere angrep i Kaukasus, og i 2015 styrtet et russisk fly med 224 passasjerer i Sinai etter at IS plasserte en bombe om bord.

På sitt nettsted Aamaq sa IS at de hadde angrepet en «samling kristne» i Krasnogorsk i Moskva, og at angrepet ble utført av fire menn med automatgevær, pistol, kniver og brannbomber som ledd i deres krig mot land som de sier undertrykker islam.