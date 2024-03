– UNRWA er en del av problemet, og vi stanser nå å jobbe med dem. Vi faser aktivt ut anvendelsen av UNRWA fordi de viderefører konflikten, heller enn å forsøke å begrense konflikten, sier David Mencer, talsperson for den israelske regjeringen.

UNRWA spiller en sentral rolle i den humanitære innsatsen for palestinerne på Gazastripen, hvor FN har slått alarm om akutt fare for hungersnød.

Israel beskyldte i januar tolv av organisasjonens 30.000 ansatte for å ha vært med på Hamas' angrep på Israel 7. oktober, der omkring 1140 personer, de fleste sivile, ble drept.

Eide opprørt

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er opprørt over Israels beslutning.

– Den humanitære situasjonen i Gaza er en menneskeskapt katastrofe. Israel plikter etter humanitærretten å sørge for at nødhjelp kommer inn i Gaza. UNRWAs rolle for å hjelpe befolkningen i Gaza er ekstremt viktig. Det er helt uakseptabelt å hindre leveransen av livsnødvendig hjelp til millioner av sultende sivile, sier han.

Tillater ikke matkolonner

Hjelpeorganisasjonen bistår i dag mange millioner palestinske flyktninger og deres etterkommere med skolegang, helsetjenester, sosialhjelp, mat og boliger.

Søndag meldte UNRWA at Israel har gitt beskjed om at de ikke vil tillate matkolonner til nord.

– På tross av tragedien som utspiller seg på vår vakt, har de israelske myndighetene informert FN om at de ikke lenger vil godkjenne noen matkolonner fra UNRWA i nord, sa organisasjonens leder Philippe Lazzarini i en uttalelse søndag.

– Opprørende

Mandag er det heller ikke kommet noe nødhjelp til nordområdene på Gazastripen, ifølge organisasjonen.

Så langt i mars har det ankommet 157 lastebiler med nødhjelp til Nord-Gaza, men det daglige behovet er på 500 lastebiler, ifølge UNRWA.

– Dette er opprørende og viser at det er med hensikt at livreddende hjelp blir hindret under en menneskeskapt sultkatastrofe, sier organisasjonens leder Philippe Lazzarini.