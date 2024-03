– Det er både viktig og på høy tid at FNs sikkerhetsråd nå har vedtatt et tydelig krav om en umiddelbar våpenhvile på Gaza, for de drøyt to ukene som nå gjenstår av ramadan. Nå må denne resolusjonen bli implementert på bakken uten forsinkelse, sier han i en uttalelse.

14 av de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet stemte mandag for en resolusjon med krav om umiddelbar våpenhvile og betingelsesløs frigivelse av gislene på Gazastripen. USA avsto fra å stemme.

– Situasjonen på Gaza er uholdbar. Det er verdt å merke seg hvordan Sikkerhetsrådet nå karakteriserer det som skjer i Gaza som en katastrofal humanitær situasjon. Samtidig understrekes det i resolusjonen at gislene må løslates. Israel må nå la humanitær bistand komme helt fram, og Hamas må uten forsinkelse løslate gislene, sier Støre.