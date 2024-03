President Vladimir Putin sa onsdag at Russland teknisk sett er klare for atomkrig dersom USA sender styrker til Ukraina, da dette vil bli sett på som en kraftig opptrapping av konflikten.

Kort tid etter fulgte det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova opp at sa at faren for opptrapping nå øker.

– Som et resultat av de lite gjennomtenkte og provoserende handlingene til ett eller to EU- eller Nato-land, kan den ukrainske krisen absolutt spre seg geografisk, få en helt annen skala og utvikle seg i ukontrollert retning, sa hun.

Zakharova navnga ingen land, men hevdet at Vesten nå står på randen av avgrunnen som følge av sin støtte til Ukraina.

– Spørsmålet er derfor hvordan man kan unngå faren for ytterligere opptrapping, sa Zakharova, som anbefaler vestlige land til å gi opp drømmen om en strategisk seier over Russland.

– Vesten må lære seg å ikke bare være opptatt av egne geopolitiske ambisjoner, men også ta inn over seg andre lands legitime interesser, sa hun.

– Jeg innser at dette bokstavelig talt vil føre til tenners gnissel, men det må før eller siden gjøres. Og jo før der skjer, til færre mennesker vil lide og dø, sa Zakharova.