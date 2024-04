I en kunngjøring fra Det hvite hus om samtalen går de ikke nærmere inn på hva som ble sagt om Rafah, men Biden har tidligere gjort det klart at han er imot en offensiv der uten at det er en klar plan for beskyttelse av sivile.

Sist de to snakket sammen, var for to uker siden, rett etter det iranske rakettangrepet på Israel.

Biden gjentok i samtalen søndag sin absolutte støtte til Israels sikkerhet, ifølge Det hvite hus.

For øvrig snakket de to om arbeidet for en våpenhvile i Gaza og løslatelse av noen av gislene, og de drøftet økte leveranser av nødhjelp til den palestinske befolkningen ved hjelp av åpning av flere grenseoverganger.

Med bakgrunn i en stadig mer desperat humanitær situasjon i Gaza blir Israel stadig hardere presset av hjelpeorganisasjoner, og av USA, til å åpne for mer nødhjelp inn i området.

Israel har lenge vært under intenst press fra omverdenen, inkludert USA, og også fra israelere som krever løslatelse av gislene, for å innlede en våpenhvile. Egypt, Qatar og USA har i månedsvis arbeidet for en slik avtale.

Søndag sa en tjenestemann i Hamas til AFP at de ikke har noen større innvendinger til et nytt israelsk og egyptisk forslag om våpenhvile.