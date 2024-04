Bare 8 prosent av de innlagte under pandemien hadde bakterielle infeksjoner som krevde antibiotika, men hele 75 prosent, tre av fire, ble behandlet med antibiotika «i tilfellet» det ville hjelpe. Det melder WHO i en pressemelding fredag.

Overforbruket er blitt registrert over hele verden, men varierte sterkt, melder Verdens helseorganisasjon. I den vestlige Stillehavsregionen var overforbruket 33 prosent, i det østlige Middelhav og Afrika hele 83 prosent.

Gikk ned

Mellom 2020 og 2022 gikk bruken av reseptbelagt antibiotika gradvis ned i Europa og Sør-, Mellom- og Nord-Amerika, mens den økte på det afrikanske kontinentet.

Høyest bruk av antibiotika ble registrert hos personer som led av alvorlig eller kritisk covidsmitte. Her lå det globale gjennomsnittet på 81 prosent.

I mildere og moderate tilfeller av covid var det store variasjoner mellom verdensdelene. Høyeste var bruken i Afrika med 79 prosent.

– Skummelt på sikt

– Når en pasient trenger antibiotika, vil den positive effekten oppveie for risiko forbundet med bieffekter eller antibiotikaresistens. Men når antibiotika gis i tilfeller der det ikke er nødvendig, gir det ikke bedring, men snarere øker faren for at det utvikles resistens for legemidler, noe som kan bli skummelt på sikt, sier doktor Silvia Bertagnolio ved WHOs avdeling for overvåking, dokumentasjon og laboratoriepraksis.

– Denne undersøkelsen tar til orde for bedre rutiner når det gjelder rasjonell bruk av antibiotika for å minimere unødvendige og negative følger for pasienter og befolkningen generelt, sier Bertagnolio.