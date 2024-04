Studenter ved en rekke amerikanske universiteter har de siste ukene demonstrert mot Israels angrep mot Gazastripen og USAs militærstøtte til landet.

Hundrevis av studenter er pågrepet, andre er utestengt og noen er utvist for godt.

– Jeg er bekymret over at noen av aksjonene fra lovens håndhevere på en rekke universiteter ser ut til å være uforholdsmessige, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk.