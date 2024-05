Columbia-universitetet har stått i sentrum for bølgen av Gaza-demonstrasjoner ved studiesteder over hele USA de siste ukene.

Demonstrasjonene har ført til en intens debatt om hvor skoleledere skal sette skillet mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

De siste ukene har over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved studiesteder i USA, inkludert i Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, California og New Jersey. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.