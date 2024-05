Tidlig mandag fikk rundt 100.000 innbyggere øst i byen Rafah, helt sør på Gazastripen, ordre om å evakuere. Disse har blidt bedt om å dra til områdene Khan Younis og Al-Mawasi, forklarer Egeland.

– Dette er områder som enten ligger i ruiner eller allerede er totalt overbefolket av flyktninger. Det finnes verken mat, vann eller nødbolig til dem, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

– En ulovlig deportasjon

Det er anslått at minst 1,1 millioner palestinere har søkt tilflukt i Rafah. Ifølge Hamas-tilknyttede medier gjennomførte Israel også luftangrep i området mandag.

– Dette er en ulovlig evakueringsordre, og første ledd i en tvungen evakuering. En sivilbefolkning skal evakueres assistert, man skal få nødbolig og humanitære tjenester i området man blir evakuert til. I tillegg skal man også få løfte om å kunne vende tilbake.

– Ingen av disse tingene eksisterer her, og da er folkeretten klar på at dette er en ulovlig deportasjon, sier Egeland.

Søndag gjennomførte Hamas et angrep mot grenseovergangen Kerem Shalom, som går mellom Israel og Gazastripen. Egeland sier Flyktninghjelpen har fått beskjed om at både denne og grenseovergangen i Rafah er stengt.

– Er det egentlig da mulighet for å evakuere syke og skadde? spør han.

– I tillegg er det mangel på drivstoff. Vi skulle delt ut titusener av hjelpepakker, men det får vi ikke gjort hvis lastebilene våre ikke har drivstoff, og i hvert fall ikke hvis det pågår en invasjon.

Mener våpenhvile haster

Mange tolker evakueringsordren som at Israel forbereder en bakkeinvasjon av Rafah. Israels forsvarsminister Yoav Gallant har tidligere varslet en aksjon i Rafah «i nær framtid».

Egeland advarer sterkt mot militæraksjonen.

– Vi advarer om at dette kan bli et blodbad. Det er for mange mennesker på et for lite område, mennesker som allerede har flyktet flere ganger, påpeker han.

Egeland mener det nå haster å få på plass en våpenhvileavtale.

– Vi må få en våpenhvile. Der hviler det et tungt ansvar på Hamas, men også Israel og deres allierte, sier han.

– Dette er voksne menn som sitter i trygge kontorer og tar beslutningen om å kjempe til siste barn og siste kvinne. Det er realiteten.