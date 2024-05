Totalt er det åtte kandidater som stiller. Det kan by på utfordringer for den sittende presidenten Gitanas Nauseda. For å beholde presidentskapet i fem nye år, må han klare å oppnå 50 prosent av stemmene. Hvis ingen av kandidatene klarer det, kommer det til å bli en valgrunde nummer to 26. mai.

En av moderatkonservative Nausedas hovedutfordrere er Ingrida Simonyte, som er landets nåværende statsminister. Da han ble valgt i 2019, slo han Simonyte med 66 prosent av stemmene.

Litauens president fungerer som det litauiske forsvarets øverstkommanderende. Presidentskapets innehaver skal også føre tilsyn med utenriks- og sikkerhetspolitikk.

I Litauens tilfelle er det ingen liten oppgave. Landet ligger plassert på Natos østflanke i Baltikum og grenser til den russiske enklaven Kaliningrad. De baltiske nasjonene har uttrykt bekymring overfor Russlands krigføring i Ukraina. Litauen, Latvia og Estland var alle en del av Sovjetunionen, men har tatt tydelige skritt i Natos og Vestens retning, etter at de oppnådde sin selvstendighet.