Men det var for få Kyle som dukket opp på arrangementet i en park i småbyen Kyle, som ligger like utenfor Texas' delstatshovedstad Austin.

Fremdeles er det en by i Bosnia som har rekorden. 2325 personer kalt Ivan samlet seg der i 2017, ifølge Guinness rekordbok.

Byen Kyle i Texas har også tidligere arrangert Kyle-samling i et forsøk på å sette verdensrekord. Det skjedde i fjor, da arrangementet, kalt Gathering of the Kyles, klarte å skrape sammen 1490 eksemplarer av mannen.

Kyle er langt fra det mest populære navnet i USA. Navnet ligger på 416. plass på listen over landets mest populære mannlige navn i 2023. Til sammenligning er Ivan på 153. plass i USA.