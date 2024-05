Innenriksminister Agne Bilotaite kunngjorde planen fredag etter samtaler med ministre fra Estland og Latvia, samt Finland, Norge og Polen, skriver nyhetsbyrået AFP fredag kveld.

– Dette er en helt ny ting, en dronemur som strekker seg fra Norge til Polen, og målet er å bruke droner og annen teknologi for å beskytte våre grenser, sier hun til nyhetsbyrået BNS.

– Ikke bare med fysisk infrastruktur, overvåkingssystemer, men også med droner og andre teknologier, som skal gjøre oss i stand til å verne mot provokasjoner fra uvennlige land og forhindre smugling, sier Bilotaite.

I tillegg til å utplasser droner for å overvåke grensa, skal landene angivelig bruke antidronesystemer for å stoppe fiendens droner. Bilotaite oppga ingen tidsramme eller prislapp for planen.