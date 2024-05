Raisis kiste ble fløyet til Mashhad i det nordøstlige Iran torsdag morgen etter en begravelsesprosesjon i byen Birjans øst i landet. Her hadde tusener møtt fram for å vise sin respekt for den avdøde presidenten.

En æresvakt sto oppstilt da flyet med kisten landet i hjembyen Mashhad. Der blir Raisi gravlagt i Reza-domen, det aller helligste stedet i hele Iran. Sjiamuslimer mener at domen er hvilested for Imam Ali al-Reza som levde på 800-tallet.

Den 63 år gamle Raisi ble sett på som arvtaker til posisjonen som Irans åndelige leder etter den 85 år gamle Ali Khamenei. Første visepresident Mohammad Mokhber fungerer som president inntil Raisis etterfølger er klar.

Åtte passasjerer og to piloter ble drept da helikopteret styrtet under svært dårlige værforhold i et fjellområde nær den aserbajdsjanske grensen. Blant de omkomne var også utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian.