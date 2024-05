Sikkerhetsspørsmål har dominert valgkampen mellom sittende president Gitanas Nauseda og utfordrer og statsminister Ingrida Simonyte.

Nauseda fikk 44 prosent i første valgomgang, ikke nok til å sikre seg en ny periode uten en ekstra runde, men langt over Simonytes 20 prosent. Han er favoritt før søndagen runde, der spørsmålet blir endelig avgjort.

Litauen har i likhet med de fleste europeiske land vært en klar og tydelig alliert av Ukraina siden Russland fullskalainvasjon i februar 2022. Landet, som er medlem av både EU og Nato er langt fra alene om å frykte at de kan bli de neste på listen over russiske ofre.

En måling i februar og mars viste at drøyt halvparten av innbyggerne tror et russisk angrep er mulig – noen mener det til og med er svært sannsynlig. Russland har flere ganger avvist tanken om at de kan komme til å angripe et Nato-land.

Tidligere denne uken dukket det likevel opp et utkast på en offisiell nettside som antydet at russerne vurderte å endre eller justere sjøgrensen i Østersjøen – mot blant annet Litauen.

Det lille baltiske landet, med 2,8 millioner innbyggere grenser mot den russiske eksklaven Kaliningrad i sørvest og mot Russlands nærmeste allierte, Belarus i øst. Litauen ble okkupert av Sovjetunionen under andre verdenskrig og var en del av den kommunistiske staten fram til de løsrev seg i 1990, året før Sovjetunionen kollapset.