Medlemmene i FNs mektigste organ ber derfor partene om å utvise tilbakeholdenhet. Sikkerhetsrådet minner dem om at de er forpliktet til å overholde en midlertidig kjennelse fra Den internasjonale domstolen (ICJ) 1. desember i fjor.

Sikkerhetsrådet understreker videre viktigheten av å opprettholde regional fred og sikkerhet, slik at Latin-Amerika- og Karibia-regionen kan fortsatt være en fredelig sone. I denne delen av verden er det i dag ingen krig mellom noen av landene.

Venezuela og Guyana må løse uenighetene med fredelige midler og overholde forpliktelsene i henhold til internasjonale lover og FN-charteret, står det i oppfordringen fra Sikkerhetsrådet.

Rådet understreker også viktigheten som regionale aktører kan spille som tilretteleggere i arbeidet med å dempe den spente situasjonen.

Striden dreier seg om Essequibo, et område på 160.000 kvadratkilometer vest for elven med samme navn, og som grenser til Venezuela. Området er svært rikt på olje og andre ressurser og administreres i dag av Guyana, en tidligere britisk koloni. Venezuelas regjering holdt på slutten av fjoråret en folkeavstemning der 95 prosent svarte at regionen Essequibo bør innlemmes i Venezuela.

Landområdet har vært en del av Guyana siden en internasjonal kommisjon fastsatte grensen mellom Venezuela og Guyana i 1899.