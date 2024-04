– Du er velkommen til å bli her så lenge du vil, sa statsminister Anthony Albanese til franske Damien Guerot.

Guerot ble filmet da han kjempet mot angriperen, en 40 år gammel mann, med en løs stolpe for å hindre ham i å angripe flere.

– Dette er en person som vi vil invitere til å bli australsk statsborger, selv om det selvfølgelig ville blitt et tap for Frankrike. Vi takker ham for hans heltemot, sier den australske statsministeren.

Seks personer, fem kvinner og en sikkerhetsvakt, ble drept i knivangrepet. Blant de skadde er en ni måneder gammel baby, som ble alvorlig skadd. Barnets mor er blant de drepte.

Angrepet omtales som ett av de verste byen har sett i senere år. Gjerningspersonen ble skutt og drept av en politibetjent.