Med 316 mot 94 stemmer vedtok Representantenes hus fredag nødvendige prosedyrer for at pakken på 95 milliarder dollar i militærstøtte til Ukraina, Israel og Taiwan, samt humanitær støtte, kan vedtas i helgen og deretter oversendes til Senatet.

Vedtaket er en seier for speaker Mike Johnson som la fram planen etter to måneders uthaling. Men han utsettes for hard kritikk fra de mest konservative republikanerne som er imot støtte til Ukraina, og som truer med å få ham sparket som speaker om planen blir vedtatt.

Johnson gjorde det klart at ukrainerne desperat trenger støtten, og at «vi ikke kan la Vladimir Putin rulle over enda et land og erobre det».

Siden planen omsider ble lagt fram, har Huset jobbet sakte, men sikkert med prosedyrene, mens president Joe Biden ga sin støtte til Johnsons plan. Og for en gangs skyld har ikke Donald Trump, som er imot bistand til utlandet, stanset planen.

Torsdag gikk de fire demokratene i Husets prosedyrekomité sammen med det republikanske flertallet for å vedta å sende planen til debatt, mot stemmene til de tre mest kompromissløse republikanerne.

Må ha demokratenes støtte

I den videre prosessen må Johnson igjen søke støtte hos demokratene, også for å avvise forslag fra de mest høyreradikale republikanerne som vil legge planen død, blant dem forslaget fra Marjorie Taylor Greene om å kutte støtten til Ukraina til null.

Greene har også lagt fram et forslag om å kaste Johnson som speaker. Hvis planen blir vedtatt, kan hun dermed be om en avstemning, på samme måte som da republikanerne kastet sin forrige speaker, Kevin McCarthy.

Med et av de knappeste flertallene noensinne kan ikke Johnson avse mer enn en eller to republikanere i avstemninger mot demokratene. Derfor er han helt avhengig av demokratene for å få pakken gjennom.

For å få demokratenes støtte måtte han droppe å inkludere penger til tiltak mot migranter på grensa til Mexico, og han måtte inkludere humanitær støtte som demokratene krevde.

Delte pakken i fire

Det meste han kunne gjøre, var å dele opp pakken fra Senatet i fire, slik republikanerne ønsket. Dermed stemmes det separat over støtte til Ukraina, Israel, Taiwan og humanitær bistand.

Men en slik utforming kan være en fordel for en del demokrater også. Dermed kan de på venstresiden som er imot ubetinget militær støtte til Israel, stemme imot denne delen, og samtidig stemme for støtte til Ukraina.

Uansett blir hver del sannsynligvis vedtatt med stor støtte, også av et flertall av republikanerne. Deretter blir de sydd sammen til én pakke og oversendt til Senatet, som har fått beskjed om en sannsynlig avstemning over helgen, hvoretter den blir sendt til Det hvite hus for signering.