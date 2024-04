Den nye analysen bygger på vedtatt politikk og på virkemidler som er planlagt. Den omfatter det langsiktige klimamålet om nettoutslipp av klimagasser i 2045, men også etappemål på veien dit.

Gapet til 2045-målet er på rundt 22 millioner tonn CO2-ekvivalenter uten at såkalte kompletterende tiltak er regnet med. Dersom disse tiltakene benyttes fullt ut, blir differansen 11 million tonn, heter det i Naturvårdverkets nye analyse.

– Vi ser at det vedtas sterke beslutninger om virkemidler på EU-nivå og et tydelig lederskap for grønn omstilling i næringslivet. Men det kreves ytterligere politiske beslutninger om redusert utslipp i Sverige om vi skal kunne nå klimamålene, heter det i en pressemelding.

Det presiseres at avstanden har minsket siden i fjor, men ikke med særlig mye.

Muligheten for at Sverige skal klare utslippsmålene i EU i 2030, avhenger i stor grad på utviklingen i transportsektoren de kommende årene. Bruken av fossilt drivstoff som bensin og diesel må ned, og elektrifiseringen må øke dersom etappemålet i 2030 skal nås, heter det.