Sikkerhetstilstanden i landet er forverret de siste årene på grunn av kriminelle gruppers aktivitet.

President Daniel Noboa innførte mandag unntakstilstand etter at en beryktet narkobaron rømte fra fengselet.

– Turister oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og utvise ekstra forsiktighet. Følg med i mediene og lytt til råd fra lokale myndigheter, skriver UD på sin nettside.

Tirsdag stormet væpnede menn et TV-studio, og minst ti personer ble drept i gjengvolden i løpet av et døgn, deriblant to politibetjenter. Flere personer er også bortført.

Reisende oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor kriminelle grupper opererer, råder UD.

Det er portforbud om natten i to måneder, men det gis unntak for reisende som skal til flyplassen for å nå flyginger.