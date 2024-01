Biden sa at Trumps valgkamp er opphengt i fortiden og anklaget forgjengeren for å være villig til å ofre demokratiet for å sikre seg makten.

På et velgermøte i Iowa sa Trump hva han mente om etterfølgerens valgkampstart og innsats som landets leder.

– Bidens merittliste er en ubrutt rekke av svakhet, inkompetanse, korrupsjon og svikt. Det er derfor skurken Joe holder et valgarrangement som er patetisk og sprer frykt, sier han om Bidens møte i Pennsylvania.