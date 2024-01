– Han ble informert tidligere i dag, og jeg kommer ikke til å gå videre inn på dette, sier leder for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, tirsdag.

Presidenten har likevel full tillit til Austin, heter det fra Det hvite hus, selv om det gikk en måned fra diagnosen ble satt tidlig i desember til Biden fikk vite om det.

Biden har også tenkt at Austin skal fortsette som forsvarsminister i hvert fall fram til presidentvalget i høst.

Det blir også understreket fra Det hvite hus at USA ikke på noe tidspunkt mistet evnen til å forsvare den nasjonale sikkerheten. Det er opp til Pentagon å avgjøre hvorvidt saken skal få konsekvenser, ifølge Det hvite hus.

Innlagt

Forsvarsminister Lloyd Austin ble første nyttårsdag innlagt med urinveisinfeksjon etter en mindre kreftoperasjon, opplyser Walter Reed-sykehuset.

Den amerikanske forsvarsministerens sykehusinnleggelse har vært gjenstand for stort hemmelighold. Innleggelsen ble ikke kjent for offentligheten før 5. januar. Høytstående medlemmer av Joe Bidens administrasjon og forsvarsdepartementet ble ikke informert før flere dager etter innleggelsen.

Det har vakt kraftige reaksjoner. Selve årsaken til sykehusoppholdet har vært holdt hemmelig helt fram til nå.

Selve operasjonen beskrives som minimalt inngripende og fant sted 22. desember etter diagnostisering av prostatakreft tidlig i desember. Under dette inngrepet var Austin i narkose, og Det hvite hus sier de ikke var klar over dette.

Påvist tidlig

70-åringen ble innlagt på nytt til intensivbehandling 1. januar som følge av komplikasjoner fra operasjonen, nærmere bestemt en urinveisinfeksjon. Etter denne innleggelsen var han aldri bevisstløs eller i narkose, opplyser sykehuset tirsdag.

– Austin fortsetter å gjøre framgang, og vi forventer at han vil bli helt frisk, selv om dette kan være en langsom prosess, sier Walter Reed National Military Medical Center i nærheten av Washington.

Legene sier tirsdag at prostatakreften ble påvist tidlig, under en undersøkelse i desember, og at prognosen er utmerket.

Tidligere tirsdag ga Det hvite hus' stabssjef ordre om at regjeringsmedlemmer og ministre må varsle hans kontor dersom de ikke kan utøve sine plikter.

Krevende tidspunkt

Austins hemmelighold var et brudd på rutinene kommer på et krevende tidspunkt, midt i den pågående krisen i Midtøsten.

– Jeg innser at jeg kunne gjort en bedre jobb for å sikre at offentligheten var godt nok informert. Jeg lover å gjøre det bedre. Men det er viktig å si at det medisinske inngrepet gjaldt meg, og at jeg tar det fulle og hele ansvaret for min informasjonsbeslutning, sa Austin i en uttalelse i helgen.

I løpet av Austins to sykehusinnleggelser, i desember og i januar, overførte han noen av fullmaktene sine til viseforsvarsminister Kathleen Hicks, men hun ble ikke fortalt hvorfor, skriver nyhetsbyrået AP.

Det hvite hus sier tirsdag at det blir opp til forsvarsdepartementet å bedømme om hemmeligholdet skal få konsekvenser for noen.