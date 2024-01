– De er nå på et varmt sted, alle har det bra, alle er positive og redningsoppdraget var vellykket, sier leder for redningsaksjonen, Maks Merela, til Reuters. Han sier at de fem ble fraktet med båt gjennom noen deler av det 8,2 kilometer lange underjordiske grottekomplekset Križna Jama.

De fem, en familie på tre voksne og to guider, sto fast mer enn to kilometer fra inngangen til Križna Jama sørvest i Slovenia. Dykkere har de siste to dagene fått fraktet mat, vann, medisiner og et telt til dem, men den høye vannstanden gjorde evakueringen umulig før mandag.

Merela sier at dette er første gang noen har stått fast i Križna Jama.

– Det var en katastrofal flom i Slovenia i fjor. Bakken har ikke absorbert alt vannet ennå, sier han.