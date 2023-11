– Hennes uttalelser om Midtøsten-konflikten er antiisraelske og antisemittiske på grunn av hennes tilslørte fornektelse av Israels rett til å eksistere, sier Felix Klein til nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Thunberg skader både klimabevegelsen og sitt eget rykte, mener Klein.

Iført en keffiyeh – også kjent som et palestinaskjerf – talte Thunberg på en klimamarkering i Amsterdam i helgen. Der sa hun at klimademonstranter har en plikt til å lytte til stemmene til de som blir undertrykt og de som kjemper for frihet og rettferdighet.

Thunberg ropte også flere ganger «ingen klimarettferdighet på okkupert land» sammen med folkemengden.

Thunberg grunnla klimabevegelsen Fridays For Future. Mandag gikk den tyske avdelingen av Fridays For Future ut og tok avstand fra uttalelsene hennes i Amsterdam, og sa de handler uavhengig av henne.