Wang skal møte utenriksminister Penny Wong i Canberra 21. mars, ifølge The Guardian. Albaneses Labor-regjering har siden den ble innvalgt i 2022, forsøkt å mykne opp forholdet til Kina, landets største handelspartner.

Australias fremste vinprodusent Treasury Wine Estates opplyste tirsdag at Kinas næringsdepartement hadde fremmet et forslag om å midlertidig fjerne tollavgifter på australsk vin, noe som førte til håp om at tre år med toll kan ta slutt.

Kina har fjernet de fleste handelssanksjonene som ble innført etter at den australske regjeringen i 2020 tok til orde for en granskning av koronapandemiens opphav. Da temperaturen mellom landene var på sitt høyeste, innførte Kina tollavgift på opptil 200 prosent på australske viner samt avgifter på en rekke produkter, blant dem bygg, rødt kjøtt, sjømat og kull, skriver The Guardian.