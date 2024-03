– Vi har gjort analysen fra utenriksdepartements side, og det er ikke et ansvar for Sverige eller den svenske regjeringen å ta grep for at disse personene skal komme hjem, sier utenriksminister Tobias Billström til kanalen.

Leiren huser stort sett koner, andre kvinnelige slektninger og barn av mannlige IS-mistenkte. Fem barn med svensk tilknytning sitter stadig i al-Hol sammen med mødrene sine, ifølge TV4. I tillegg er det snakk om ti menn. I ett tilfelle dreier det seg om en kvinne uten svensk statsborgerskap, men med oppholdstillatelse. Mannen hennes er statsborger.

– De har frivillig valgt å dra dit for å slutte seg til IS, en av de mest grusomme terrororganisasjonene vi har sett, sier Billström videre.

Norge og flere andre land har hentet hjem flere kvinner og barn fra leirene al-Hol og al-Roj i Syria, som blir kontrollert av kurdiske myndigheter. Kvinnene er blitt straffeforfulgt for å ha sluttet seg til IS.