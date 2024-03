– Dette er den operasjonen med det største opphopningen av terrorister som vi har pågrepet siden starten på krigen, sier Hagari.

– De overgir seg, vi avhører dem, og de gir oss svært verdifull og viktig etterretning, sier Hagari.

Israelske soldater gikk inn på det store sykehusområdet, der det ligger en rekke bygninger, tidlig mandag morgen etter å ha mottatt etterretningsinformasjon om at det skulle oppholde seg Hamas-topper der.

Ifølge Hagari er 500 mistenkte pågrepet til nå, og han sier at «358 av dem er Hamas- og Hellig krig-terrorister».

Talsmannen sier at tre høytstående medlemmer av Islamsk hellig krig er blant de pågrepne. Også noen høytstående Hamas-medlemmer er pågrepet, ifølge Hagari.

Han legger til at aksjonen på Gazastripens største sykehus fortsetter.

– Der er Hamas- og Islamsk hellig krig-terrorister som har besluttet å forskanse seg. De forskanser seg i øyeblikket i området tilknyttet akuttmottaket, sier Hagari.

IDF har tidligere opplyst at to israelske soldater er drept i aksjonen til nå, og at soldatene har drept over 140 militante palestinere på sykehusområdet.

Hamas avviste tidligere denne uken at noen av deres krigere er drept på sykehuset og hevdet i stedet at Israels styrker har drept pasienter og internt fordrevne.

Israelske styrker aksjonerte mot Shifa-sykehuset også i midten av november. Der fant de et Hamas-tunnelsystem, uttalte IDF den gang.