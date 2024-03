Mali har de siste årene blitt en av Russlands nærmeste allierte i Afrika, blant annet med utplassering av leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.

Ifølge onsdagens uttalelse har Putin og general Assimi Goïta blitt enige om å samarbeide tettere både i kampen mot terror, jordbruk, energi og gruvedrift. Her står det også at Goïta takket Putin for gratis leveranse av hvete, gjødsel og drivstoff.

Malis militærregime har de siste årene bedt både Frankrike og FN om å trekke sine styrker ut samtidig som regimet har trappet opp samarbeidet med Russland. De utenlandske styrkene ble i utgangspunktet utplassert i forbindelse med islamistopprøret nord i Mali.

Onsdag har Putin også snakket med Kongo-Brazzavilles president Denis Sassou Nguesso i telefonen. Ifølge Kreml ble de to enige om å styrke de politiske, økonomiske og humanitære båndene.

Russland forsøker å knytte sterkere forhold til land i Afrika, og landet framstiller seg selv som et vennligsinnet land uten bakgrunn som kolonimakt på kontinentet.